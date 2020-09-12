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      木製で子供用だけど本気すぎるバランスバイク。インテリアにも良さげ！

      • author 岡本玄介
      木製で子供用だけど本気すぎるバランスバイク。インテリアにも良さげ！
      Image: lawlessbikes/Instagram

      作るのはすべてカフェ・レーサー型！

      ペダルを持たず、両足で地面を蹴ってバランス感覚を養う子供用の2輪車バランスバイク。これを木の合板で、しかも現存するBMWやホンダやカワサキそっくりに作る職人さんがいます。

      それが南アフリカのヨハン・デ・ウェットさんが作る、バランスバイクの｢Lawless Balance Bike｣。初期の数台は娘さんのために手作りしたので、時間もお金もかかっていましたが、今ではCADデータ自動CNC加工機で切るから安いのだそうです。

      値段は自分で組み立てるキットが250ドルで、完成品が350ドルとのこと。革張りシートやタイヤの種類、刻印や塗装などにより前後しますが、欲しいモデルがあればadmin@lawlessdesign.co.zaにメールで申し込んで特注する形になるようです。子供がいなくても、インテリアとして飾ってもオシャレですよね。

      Source: Instagram, facebook via Return of the Cafe Racers

      Lawless Balance Bike ほしい？

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