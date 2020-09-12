木製で子供用だけど本気すぎるバランスバイク。インテリアにも良さげ！

作るのはすべてカフェ・レーサー型！
ペダルを持たず、両足で地面を蹴ってバランス感覚を養う子供用の2輪車バランスバイク。これを木の合板で、しかも現存するBMWやホンダやカワサキそっくりに作る職人さんがいます。
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それが南アフリカのヨハン・デ・ウェットさんが作る、バランスバイクの｢Lawless Balance Bike｣。初期の数台は娘さんのために手作りしたので、時間もお金もかかっていましたが、今ではCADデータを自動CNC加工機で切るから安いのだそうです。
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There’s a Honda in the house 🏍🖤 . . #caferacer #caferacers #caferacerclub #caferacersofinstagram #caferacerworld #caferacerporn #honda #hondacaferacer #hondamotorcycles #hondacb #hondabikes #twowheels #bikeporn #classicbike #instamotorcycle #custombike #caferacerxxx #curatedmoto #custom #bobber #motorcycle #motorbike #caferacergram #balancebike #mancave #bicycle #woodwork #garagebuilt #builtnotbought
値段は自分で組み立てるキットが250ドルで、完成品が350ドルとのこと。革張りシートやタイヤの種類、刻印や塗装などにより前後しますが、欲しいモデルがあればadmin@lawlessdesign.co.zaにメールで申し込んで特注する形になるようです。子供がいなくても、インテリアとして飾ってもオシャレですよね。
Source: Instagram, facebook via Return of the Cafe Racers