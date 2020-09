全く予想がつかない。今度のレゴは｢リーバイス｣とコラボするよ

コラボレーションの勢いがすごい。

小さな子供から大人まで人気の高いLEGO(レゴ)。今年はレゴジャパンの新戦略「大人のレゴ」が注目を浴び、「レゴ版NES」や「グランドピアノ」など魅力的な商品が次々と発表されてきました。

しかし同時に、いろんなブランドとのコラボレーションからも目が離せません。つい先日には、任天堂とのコラボで誕生した「レゴマリオ」や大手家具メーカーのIKEAとコラボした「収納ボックス」が発表されたりと、今後のコラボレーションにも注目が集まります。

Coming soon: Two iconic names, one colorful collaboration... 🤩 #DotYourWorldpic.twitter.com/MoykMZMmDd