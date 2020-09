LEGOとIKEAのコラボが実現。世界に1つだけの収納箱が作れるよ！

もしかして最強のコラボレーションでは?

スウェーデン発祥の大手家具メーカー、IKEA(イケア)。6月にはIKEA原宿がオープンし、今冬には都市型店舗の第2号店としてIKEA渋谷のオープンが控えるなどますます勢いに乗るイケアですが、2021年春にはあのLEGO(レゴ)とコラボした商品が発売されます!

We can’t wait to show you what we’ve been working on ...#BYGGLEK#IKEA#LEGOpic.twitter.com/KIDi5YV6Ei