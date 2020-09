マクドナルドと米ラッパー話題のコラボ。物欲を刺激するグッズがおいしそうでヨダレ

月見もいいけどCuctusもいいな。

日本のファーストフードチェーンは各店、秋の“月見”攻勢で持ちきりですが、アメリカではMcDonald's(マクドナルド)とラッパーのTravis Scott(トラヴィス・スコット)のコラボレーションが、大きな話題になっています。

9月8日から10月4日まで、限定の”Travis Scott Meal”を販売。こちらTravis Scottの好物という、「クォーターパウンダー」にベーコン、レタスをトッピング。サイドメニューにバーベキューソース付きのフライドポテト、ドリンクはスプライトという内容で6ドル(約637円)で販売されています。

TRAVIS IS SERVING PEOPLE ON MCDONALD'S DRIVE pic.twitter.com/5jVJiQxXgu

Travis showing love to the fans at McDonald’s today🌵🍟 pic.twitter.com/yXyXUS8szA