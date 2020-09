お手頃な120Hzスマホになりそう！ OnePlus 8Tが10月14日に発表予告

秋のイベントラッシュ!

OnePlusから新端末OnePlus 8Tが10月14日に発表されます。発表イベントありで、14日の朝10時(米国東武標準時)=日本時間の14日夜11時から発表会をライブ配信予定。

TシリーズはOne Plus Proの注目スペックはそのまま引き継ぎ、ちょっとコストダウンされているのが特徴。今年のOnePlus 8Proから8Tに引き継がれる注目スペックは、リフレッシュレート120HzのAMOLEDディスプレイ。

数日前までただの噂だったリフレッシュレート120Hzのディスプレイですが、ネタ元TechRadarの取材にて、OnePlusのCEOであるPete Lau氏が「OnePlus 8と同じ6.55インチの120Hzディスプレイ」とコメントで認めています。

発表前に情報解禁で、Lau氏自らツイートもしてます。いわく「今んとこ数ヶ月使ってるけど、120Hzだけじゃ終わらないよ」とのことで、OnePlus 8Tへの自信十分。

I've been using this phone for several months now … And trust me, 120Hz is just the start of it.? https://t.co/9l0VxjQz9l