iOS 14の新機能｢ピクチャ・イン・ピクチャ｣がYouTubeで使えなくなってる？

つい最近まで使えたのに...。

iOS 14の新機能「ピクチャ・イン・ピクチャ」。ホーム画面でも別のアプリを使っているときでも動画の再生やFaceTimeを続けて行うことができる大変便利な機能です。

たとえばNetflixアプリ版の場合、iOS 14にアップデートしたiPhoneであれば「ピクチャ・イン・ピクチャ」の機能を使って映画やドラマを楽しむことができます。YouTubeではアプリ版では使えないものの、ブラウザ版にアクセスすることで使えたのですが…数日前から使えなくなっています。

Picture in Picture in iOS 14 stopped working on iPhone for videos on YouTube’s website. YouTube videos embedded elsewhere still work fine. pic.twitter.com/8vTFy4u3Ut