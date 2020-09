なんと値下がり？ Pixel 5はPixel 4より安くなるかも！（かも…だよ？）

下がる分には一向に構わんです!

待ちに待ったPixel 4a発表時に、伏兵として5G対応の「Pixel 4a(5G)」と「Pixel 5」まで発表されて、2020年後半(秋)登場だっていうんだから、さぁ大変。

どれを買うのが正解なのか?さっぱり答えが出ませんが、もしPixel 5待ちを決め込むと誓ったならプチ朗報。なんと、Pixel 5は、Pixel 4より安くなる可能性が出てきました。

With a bit of calculation:

The USD price will be $649 and that's the price for the original Pixel 1 as well. Google's back at the midrange #GooglePixel4a5G#GooglePixel5