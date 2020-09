PS5予約のゴタゴタに乗じて転売100万円超え

孫のクリスマスプレゼントとかで騙されそう…!

Play Station 5(4万9980円)の予約受付がスタートするなりファンとボットの買い占めで販売サイトがすべて完売となり、米eBayでは10100ドル(約105万5000円)の高値で売りに出されています。日本アマゾンでも10倍の高値でキャンセル・返品・返金不可の出品が大問題になって速攻削除されたけど、ほんと、転売ヤーにボラれないように要注意。周囲にも声がけしましょうね。

PS5の価格と発売日は日本時間17日早朝のイベントで発表されたわけですが、海外では予約開始日が公式ツイートでペラッと流れただけだったので販売店の足並みが揃わず、ちょっとしたカオスになりました。

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers.

ご覧のように「早ければ明日にも一部販売店で予約受付開始」とあるのですが、「明日」って午前零時かもしれないし朝一、正午、深夜零時かもしれなくて、ファンからは「一睡もできん」、「ずっとページをリロード」のため息も。そんな思いを察してか、Walmartは1日前倒しで受注開始を告知しました。

Make you wait to get the new #PlayStation5? Nah, that’s not like us. Go on, preorder it NOW!