iPhoneを挟んで携帯ゲーム機にするコントローラー｢Razer Kishi for iPhone｣

Apple Arcadeにある100本以上のゲームに対応!

ゲーミングPCや周辺機器を作るRAZERが、これまでAndroid端末用に作られていたゲームコントローラー型アタッチメント「Razer Kishi for Android (Xbox)」をiPhone用に刷新。「Razer Kishi for iPhone」として生まれ変わりました。

The Razer Kishi for iOS is now available. Level up with our award-winning universal controller, designed to bring console-level control to your mobile gaming. And with Apple Arcade, enjoy 100+ incredibly fun games, all with no ads and no in-app purchases. https://t.co/NJ2SKMQlRfpic.twitter.com/NDDuLTyaG8