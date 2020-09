意外なところからEpicの援軍が…。ロシアがApple税20％化法案、ドイツ当局も重大な関心

ロシアだけ20%ってアリ?なし?

「ロシアではAppleとGoogleのアプリストアの手数料を30%から20%に下げて、20%のうち3分の1はITスペシャリスト養成基金に支払ってもらおう」というなかなか斬新な法案がロシア国家院(下院)に提出されました。

提出したのはFedot Tumusov議員で、「中間コミッションを下げて、プロダクトを利用者に届ける技能を習得できればIT開発者のチャンスが広がるだろう」とツイート。法案には端末への他社製AppStoreのインストールを容認するようOS開発元に義務付けることも盛り込まれています。可決するかどうかは?だけど、気になる動きですね。

ロシアは例のカスペルスキーのペアレントコントロールアプリ「Kaspersky Safe Kids」で相当お怒りですからね。

3年近く大過なく掲載されていたのに、類似のApple純正アプリ 「Screen Time」の発表が近くなったら急に規約違反とられて削除されちゃったんですね。開発者用ツールとオプションの利用も一部制限されて、これってライバルを排除するのが目的なんじゃないの!?とカスペルが今年3月にAppleを訴えていました。

あの件も先月進展があって、ロシア反独占庁(FAS)が10日、原告の訴えを認める判断を発表。31日にはAppleに次の是正命令を行なっています。

是正の期限は11月です。また、今回のFASの調査では、開発者用ツールとオプションの利用を制限する措置はカスペルスキー以外のペアレントコントロールアプリ開発者に対しても2018年から行なわれていたことが明らかになっています。こうしてサードパーティーの脚を折って、AppStoreの全要件を満たしてもアプリを却下していた、これは「iOSとアプリ配信場所を独占する立場を保持・行使することによる支配権の濫用に当たる」とFASは判断しました。iOS製品を世に出したいデベロッパーはAppleのApp Storeだけが唯一の道なので、差別的な扱いでその望みを絶つ行為は控えるよう求めています。

フォートナイト削除に端を発するEpic Games vs Appleの法廷バトルはロシア以外の国でも大きな関心を集めています。たとえば独カルテル庁長官も2日に行われた年1回の定例記者会見の席で「ドイツとしても無関心ではいられない」と語り、裁判のなりゆきに大きな関心を寄せていることを明らかにしました。

