最高の睡眠。音が鳴る耳栓｢Sleeper Wireless｣はホントに痛みなく快眠できる！

横向きに寝ても快適!

先日取り挙げました、着けたまま寝られるスリーパー型のワイヤレス・イヤフォン「Sleeper Wireless」。眠りが浅く、毎朝子供のドタバタした足音や家族の生活音で不本意に目覚めてしまう筆者が実際に購入し、1週間近く使用したリポートをお届けします。

まずは店頭で売られている姿をご覧ください。

ご覧の通り黒い箱に入っており、中には説明書と本体、そして充電用のケーブルが専用ポーチに入っていました。シンプルでいいですね。

イヤーピースは2cmほどですが、耳に当たる部分は1cmあまりの小ささです。これはハウジングと一体化したソフトシリコン製で、耳に挿すと収まりが良く、たとえ片側だけ挿したまま全体をブラーンとブラ下げても、すぐにすっぽ抜けるようなことはありません。

首にかかるネックバンドは太くなっていて、予め首を挟むよう湾曲しているため首に馴染みやすいのも良いところです。なので寝返りを打ってもズレにくい、という利点があります。

これまで普通の耳栓を使っていた筆者ですが、横向きで寝ると耳栓の芯が耳の穴のどこかをピンポイントで圧迫するので痛みで起きることもありましたし、気付いたら耳から取れていたこともしょっちゅうでした。ですが「Sleeper Wireless」のイヤーピースは愛用の耳栓より短く、全部が耳の穴に収まるので、耳を枕に押し付けて頭をグリグリしても痛さはなく、違和感もほぼありません。起きたら耳から抜けていることもあるにはありますが、耳栓ほどではありませんでした。

寝るときに使うから別に音質を求めないけれど、音はとてもクリアで、さすがイヤフォンを得意とするADV.って感じです。目的のホワイトノイズで生活音が遮られれば、もうそれで満足です。

ちなみにですが、起床するときはiPhoneのアラームで起きるのですが、そのときは音楽再生が止まり、イヤフォンではなくiPhone本体からアラーム音が鳴ります。イヤーピースを突っ込んだままでも、アラームは聞こえてくるので心配はなさそうです。

この検証は2種類行いました。ひとつはおよそ7時間の睡眠中、8時間モノのホワイトノイズをYouTubeに繋ぎっぱなしで、もうひとつはiPhone内に保存した5~10分程度のホワイトノイズおよび環境音をApple Musicでリピート再生する、というものです。

「Sleeper Wireless」の電池寿命はおよそ7時間。ですが問題はiPhoneの充電です。これは起きた時の残量が、YouTubeだと40~50%の間で、音楽アプリ再生だと78%前後という結果になりました。やはりYouTubeだと画面が点灯しっぱなしというのが、電池を食う原因なのでしょうね。それが再生中に真っ黒の画面になる動画だとしても、です。

The latest BT version 5.0 chipset provides lightning-quick and rock solid wireless connection to your smartphones, with 7-hour continuous music play time that will last through your marathon zoom conference or you sleep through the night.



SLEEPER WIRELESS#advancedpic.twitter.com/BiX3xzsdGL