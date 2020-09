最近のデジタル妊娠検査薬が初代IBMよりパフォーマンス高いんじゃね？って話

とても面白いツイートあったよ。

妊娠検査薬。妊娠しているかどうかをお家で判定できる市販の検査スティック。尿に含まれるhCGという成分を検出して判定します。スティックに尿をかけてしばらく待つと、線が1本・2本でたり、プラス・マイナスがでたりします。知っている人はよく知っているけれど、知らない人は見たこともない検査薬。これ、最近はデジタルのものも増えてきています。小さな画面がついていて、「判定中」とか「Pregnant」とか表示されます。同じようなもので、排卵日を予測する排卵日予測検査薬なんてものもあって、こちらも線がでたりニコニコマークがでたりします。

で、前置きが長くなりましたが、このデジタル妊娠検査薬が初代IBMより性能高いってツイートが話題です。TwitterユーザーのFooneさんが、デジタル妊娠検査薬を分解し、一連の流れをツイートしています。スレッドまとめて読むと面白い!

分解するとこんな感じ。

So, with it open, we've got a single PCB here. There's some kind of pill-looking thing to the left, a little LCD screen, and a I can see a battery on the other side. pic.twitter.com/WsuPI3pVsb

中にはいっていたのは、LCDスクリーン、ボタン電池、IC、LEDが3つ、フォトダイオードが2つ。内部のコネクタが濡れる(おしっこ)ことで、デジタル検査薬がONになる仕組み。で、ここで見つかったICがHoltek HT48C06。

Fooneさんは、ツイートでHoltek HT48C06についても解説してくれています。RAMが64バイトの8ビットのマイクロコントローラ。驚きなのは、たったRAM64バイトでもなかなか複雑な構造のチップだそうで、Fooneさんいわく「たぶん、初代IBMパソコンに使われたCPUよりも計算や基本出入力は速いと思う」とのこと! マジか?! おしっこかけて捨てる1回しか使わないデジタル検査薬が、まさかのIBM(初代)超え! ITの進歩ってすごいんだなとつくづく驚きました。

…しかし、1番びっくりしたのはそれじゃない。なんと、デジタル検査薬の中には、あれこれ電気パーツ意外にも、もう1つとても重要な核となるものが入っているのです。それは…、紙の検査薬! 従来の検査薬に使うアレ! プラマイでたり、線がでたりする紙のやつ!

and why does it do that? so it can detect the lines on the paper!

In other words, the whole point of the digital part, the battery, IC, LEDs, and photodiodes... is to read the lines and tell you "PREGNANT" and "NOT PREGNANT" instead of "||" or "|+" pic.twitter.com/uTlKUTkiCY