｢Xbox Series S｣の姿がリーク→Microsoft｢じゃ正式発表しちゃうわ、299ドルね｣

スピーカーじゃないよ。

Microsoft(マイクロソフト)の次世代ゲーム機のひとつで、今までその姿が謎だった「Xbox Series S」。その姿と価格がThurrottにすっぱ抜かれ、黒くて丸いパーツがある白い筐体が、299ドル(約3万1700円)であることが明らかになりました。

ネットでは大騒ぎになったようで、リーク画像が出回り...。

もう世界中にバレちゃったので、Microsoftが「公式に発表しちゃえ!」とアナウンスする展開に。

👀 Let’s make it official!Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq