Appleの紛失防止タグ｢AirTags｣、発表は来年3月にずれ込む可能性も

マジなの? 嘘だと言ってよJon!

ひょっとしたら次のイベントで発表されるかも?な期待が高まる、Appleの忘れ物防止タグ「AirTags」。

9月の段階で生産開始が囁かれているので、早ければ次のAppleイベント(10月14日深夜2時から)で発表されるかもしれないなー。と、漠然とした期待感があったのですが、ですが…。

So, about AirTags.



This one hurts my heart...



I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoEpic.twitter.com/DIUlcp01Xy