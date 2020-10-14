【Amazonプライムデー】32%オフのEcho Dot用ポータブルバッテリーや25%オフのSwitch Botなどがお買い得に

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazonでは現在、年に1度のプライム会員のためのビッグセール｢Amazonプライムデー｣が開催されています！
プライムデーでは、毎日開催されているタイムセールもパワーアップ。
今日2020年10月14日は、32%オフのEcho Dot用ポータブルバッテリーや25%オフのSwitch Botなどがお買い得です。
なお、以下の表示価格は2020年10月14日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。
2,086円（32%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
2,156円（30%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
2,998円（25%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
4,479円（31%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
1,423円（20%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
8,493円（セール特価：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
2,998円（25%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
1,498円（24%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
2,204円（21%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
934円（45%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
3,144円（21%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
2,156円（30%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
1,490円（50%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
7,880円（セール特価：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
4,980円（50%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
＞＞【最大67％OFF】｢ Echoシリーズセール｣のアイテム一覧へ
＞＞｢Alexa対応 スマートホーム家電がお買い得｣のアイテム一覧へ
14,240 （20%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
12,460 円（30%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
19,840円（20%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
＞＞｢Ankerのオーディオ関連機器やロボット掃除機などがお買い得｣のアイテム一覧へ
3,370円（25%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
1,570円（58%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
1,349円（16%オフ：10月14日23時59分まで：Prime Dayタイムセール）
799円（33%オフ：10月14日15時59分まで：個数限定）
1,919円（20%オフ：10月14日18時49分まで：個数限定）
3,439円（20%オフ：10月14日18時14分まで：個数限定）
1,784円（40%オフ：10月14日18時44分まで：個数限定）
2,006円（24%オフ：10月14日18時39分まで：個数限定）
1,711円（20%オフ：10月14日18時44分まで：個数限定）
1,840円（26%オフ：10月14日15時34分まで：個数限定）
3,516円（20%オフ：10月14日15時59分まで：個数限定）
458円（34%オフ：10月14日17時59分まで：個数限定）
1,769円（32%オフ：10月14日17時59分まで：個数限定）
1,850円（22%オフ：10月14日15時14分まで：個数限定）
1,399円（21%オフ：10月14日18時04分まで：個数限定）
2,079円（20%オフ：10月14日17時54分まで：個数限定）
770円（21%オフ：10月14日15時15分まで：個数限定）
間もなく終了！ プライムデー期間中のお得なキャンペーン情報
＞＞最大5,000ポイント貰える｢プライムデー｣のお得なお買い物方法
＞＞｢Kindle Unlimited｣が97%オフの99円/3か月で読み放題
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。
気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
プライムデーでは、お得なセールアイテムの他に、限定商品・先行販売商品などが多数登場しています。詳しくは、以下のリンクよりプライムデーセール会場をチェックをしてみてください！
Source: Amazon（アマゾン）タイムセール