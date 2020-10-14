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      【Amazonプライムデー】セールでなに買った？ ギズモード読者が初日に購入したものランキング

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      【Amazonプライムデー】セールでなに買った？ ギズモード読者が初日に購入したものランキング
      Image: Amazon.co.jp

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

      10月13日より開始した｢Amazonプライムデー｣。

      前日にギズモード・ジャパン読者が購入したものをランキングでご紹介します！ セール最終日、なに買おうかな〜と悩んでいたら、ぜひ参考にしてみてくださいね。

      なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性やセールを終了してるアイテムもありますので、販売ページをご確認ください。


      10位：【Newモデル】Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB

      【Newモデル】Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB
      【Newモデル】Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB

      5,980円（40%オフ：10月14日23時59分まで）

      9位：SwitchBot スイッチボット

      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini

      2,998円（25%オフ：10月14日23時59分まで）

      8位：伊藤園 烏龍茶 650ml ×24本

      伊藤園 烏龍茶 650ml ×24本
      伊藤園 烏龍茶 650ml ×24本

      1,037円（50%オフ：10月14日23時59分まで）

      7位：Amazonベーシック 乾電池 単3形 アルカリ 20個セット

      Amazonベーシック 乾電池 単3形 アルカリ 20個セット
      Amazonベーシック 乾電池 単3形 アルカリ 20個セット

      419円（46%オフ：10月14日23時59分まで）

      6位：Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー

      Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール

      4,980円（50%オフ：10月14日23時59分まで）

      5位：Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属

      6,980円（1%オフ：10月14日23時59分まで）


      4位：Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)

      Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD 充電器 65W 4ポート USB-C）【PowerIQ3.0搭載 / PD対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XS、 MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)
      Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD 充電器 65W 4ポート USB-C）【PowerIQ3.0搭載 / PD対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XS、 MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)

      3,439円（20%オフ：10月14日23時59分まで）

      3位：Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、サンドストーン

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、サンドストーン
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、サンドストーン

      1,980円（67%オフ：10月14日23時59分まで）

      2位：[Amazonブランド]Happy Belly 強炭酸水 プレーン 500ml×24本

      [Amazonブランド]Happy Belly 強炭酸水 プレーン 500ml×24本
      [Amazonブランド]Happy Belly 強炭酸水 プレーン 500ml×24本

      1,210円（25%オフ：10月14日23時59分まで）


      1位：Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,980円（67%オフ：10月14日23時59分まで）



      また、兄弟メディア｢ライフハッカー日本版｣の読者が買ったものランキングも、以下のリンクよりチェックできますよ！

      【Amazonプライムデー】セールでなに買った？ ライフハッカー読者が初日に購入したものランキング

      間もなく終了！ プライムデー期間中のお得なキャンペーン情報

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      ＞＞｢Kindle Unlimited｣が97%オフの99円/3ヶ月で読み放題

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      また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

      ＞＞Amazon これから開催予定のタイムセール一覧へ

      ＞＞ウォッチリストの使い方について

      プライムデーでは、お得なセールアイテムの他に、限定商品・先行販売商品などが多数登場しています。詳しくは、以下のリンクよりプライムデーセール会場をチェックをしてみてください！

      ＞＞Amazon プライムデーのセール会場へ

      Source: Amazon（アマゾン）タイムセール

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