【Amazonプライムデー】セールでなに買った？ ギズモード読者が初日に購入したものランキング

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
10月13日より開始した｢Amazonプライムデー｣。
前日にギズモード・ジャパン読者が購入したものをランキングでご紹介します！ セール最終日、なに買おうかな〜と悩んでいたら、ぜひ参考にしてみてくださいね。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性やセールを終了してるアイテムもありますので、販売ページをご確認ください。
10位：【Newモデル】Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB
5,980円（40%オフ：10月14日23時59分まで）
9位：SwitchBot スイッチボット
2,998円（25%オフ：10月14日23時59分まで）
8位：伊藤園 烏龍茶 650ml ×24本
1,037円（50%オフ：10月14日23時59分まで）
7位：Amazonベーシック 乾電池 単3形 アルカリ 20個セット
419円（46%オフ：10月14日23時59分まで）
6位：Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー
4,980円（50%オフ：10月14日23時59分まで）
5位：Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属
6,980円（1%オフ：10月14日23時59分まで）
4位：Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)
3位：Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、サンドストーン
1,980円（67%オフ：10月14日23時59分まで）
2位：[Amazonブランド]Happy Belly 強炭酸水 プレーン 500ml×24本
1,210円（25%オフ：10月14日23時59分まで）
1位：Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
1,980円（67%オフ：10月14日23時59分まで）
また、兄弟メディア｢ライフハッカー日本版｣の読者が買ったものランキングも、以下のリンクよりチェックできますよ！
＞【Amazonプライムデー】セールでなに買った？ ライフハッカー読者が初日に購入したものランキング
間もなく終了！ プライムデー期間中のお得なキャンペーン情報
＞＞最大5,000ポイント貰える｢プライムデー｣のお得なお買い物方法
＞＞｢Kindle Unlimited｣が97%オフの99円/3ヶ月で読み放題
＞＞｢Amazon Music｣が99円/4ヶ月で聴き放題
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
プライムデーでは、お得なセールアイテムの他に、限定商品・先行販売商品などが多数登場しています。詳しくは、以下のリンクよりプライムデーセール会場をチェックをしてみてください！
Source: Amazon（アマゾン）タイムセール