Apple TVアプリがXboxやPlayStationにくるかも！

PS5やXbox SXで楽しみたい!

Apple TVアプリがXboxやPlayStationにやってくるかも、という報告が海外から寄せられています。もしこれが本当なら、Apple TVにとって大きな飛躍のチャンスとなりそうです。

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

😩🙌🏾🍏📺+❎😎#KeepItWavy 🌊🏄🏾‍♂️ pic.twitter.com/hx32MhUwWp