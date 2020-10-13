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      BoseのPC用スピーカーとノイキャンワイヤレスヘッドホンがお買い得！ 迷ってたら今すぐポチろう

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      • author 三浦一紀
      BoseのPC用スピーカーとノイキャンワイヤレスヘッドホンがお買い得！ 迷ってたら今すぐポチろう
      Image:Amazon

      いやー、欲しいなこれ。

      本日0時から開催中のAmazonプライムデー。お買い得な商品が続々登場していますが、Bose製品もいくつかセール価格で登場しています。

      まずはPC用スピーカーの｢Bose Companion 2 Series III｣。こちらPC用スピーカーとしては定番製品ですが、参考価格の40％オフとなる7,590円となっています。また、さらに10％オフのクーポンコードも発行されるので、6,519円になります。安い！

      Bose Companion 2 Series III multimedia speaker system PCスピーカー
      Bose Companion 2 Series III multimedia speaker system PCスピーカー

      7,590円（プライム限定セール40%オフ／2020年10月14日23:59まで）→クーポンコード利用で6,519円

      USBスピーカーではないものの、手軽にPCでBoseサウンドが楽しめます。

      もうひとつがノイキャンワイヤレスヘッドホンの｢Bose QuietComfort 35 wireless headphones II ｣。

      Bose QuietComfort 35 wireless headphones II ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Amazon Alexa搭載 限定カラー トリプルミッドナイト
      Bose QuietComfort 35 wireless headphones II ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Amazon Alexa搭載 限定カラー トリプルミッドナイト

      24,000円（プライム限定セール41%オフ／2020年10月14日23:59まで）

      強力なノイキャンに、Alexa対応。そしてAmazon限定カラーのトリプルミッドナイトという仕様。こちらは41％オフの2万4000円ですよ。うーむ、欲しい…。

      どちらもかなりお買い得なので、迷っていた方はこの機会にどうぞ！

      Source: Amazon（12

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