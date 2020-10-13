BoseのPC用スピーカーとノイキャンワイヤレスヘッドホンがお買い得！ 迷ってたら今すぐポチろう

いやー、欲しいなこれ。
本日0時から開催中のAmazonプライムデー。お買い得な商品が続々登場していますが、Bose製品もいくつかセール価格で登場しています。
まずはPC用スピーカーの｢Bose Companion 2 Series III｣。こちらPC用スピーカーとしては定番製品ですが、参考価格の40％オフとなる7,590円となっています。また、さらに10％オフのクーポンコードも発行されるので、6,519円になります。安い！
Bose Companion 2 Series III multimedia speaker system PCスピーカー
7,590円（プライム限定セール40%オフ／2020年10月14日23:59まで）→クーポンコード利用で6,519円
USBスピーカーではないものの、手軽にPCでBoseサウンドが楽しめます。
もうひとつがノイキャンワイヤレスヘッドホンの｢Bose QuietComfort 35 wireless headphones II ｣。
Bose QuietComfort 35 wireless headphones II ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Amazon Alexa搭載 限定カラー トリプルミッドナイト
24,000円（プライム限定セール41%オフ／2020年10月14日23:59まで）
強力なノイキャンに、Alexa対応。そしてAmazon限定カラーのトリプルミッドナイトという仕様。こちらは41％オフの2万4000円ですよ。うーむ、欲しい…。
どちらもかなりお買い得なので、迷っていた方はこの機会にどうぞ！