8歳から乗れる！ 老舗バイクメーカーが作った、子供用EVオフロードバイク約7万9,000円

子供用だけど本格的なレプリカ。

1901年に設立され、もうすぐ120年の歴史となる老舗オートバイメーカーのIndian Motorcycle(インディアン・モーターサイクル)。このたび彼らの作る名車「FTR750」が、子供用の電動バイクになってしまいました。

それが「eFTR Jr」。低パワーのロー・モードなら8歳以上、通常モードのハイ・モードなら10歳以上を対象にしています。

このEVバイクは右のグリップがスロットルになっており、鉄製の頑丈なフレームと、前後にサスペンションがシッカリ装備され、さらには前後にディスクブレーキも搭載されています。

How did someone take their love of motorcycles, and #HandItDown to you?It's why we created the #eFTRjr. A simplistic form of motorcycling for children designed to kickstart a lifetime of riding memories for the whole family.https://t.co/w2TqPGxbp4#indianmotorcyclepic.twitter.com/V9lcZNWs2j