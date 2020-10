新しくなった｢Google Workspace｣のアイコン...わかりづらくね？

Gmailは封筒ではなく、ただの「M」に。

Googleが提供する、Gmailやスプレッドシート、ドキュメント、Drive、Meetといった「G Suite」が「Google Workspace」に生まれ変わりました。それに伴い、刷新されたアイコンもより一層Googleっぽいカラーリングに変更されることになりました。

しかしこれ、Google的には統一感を出したつもりなのだと思いますが…あまりにも色にこだわりすぎて、迷走しちゃった印象なんですよねぇ。

以前から使っていた人にはどうも見慣れない、というのは差し引いても、Googleロゴに使われた青・赤・緑・橙色を強引に散りばめた感じがします。それぞれのアイコンを、固有の色で識別していた人には、悲報以外の何者でもありません。

色だけでなく、これまで個別だったドキュメント、スプレッドシート、スライド、サイト、フォーム、キープがひとつに統合されており、特にこれが初見では何なのか分かりません。とはいえ、それらはクリック後に個別のサービスに辿り着けるようですけどね。

