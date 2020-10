今晩はHomePod miniと次期Apple TVにも期待しましょう

おいくらぐらいに?

今晩のApple(アップル)イベントでは、「iPhone 12」が発表されるのはほぼ確定。しかしそれだけでなく、「HomePod mini」や「次期Apple TV」の登場にも期待してもよさそうです。

Update: Apple has also uploaded an asset of a new unknown Apple TV identified as “AppleTV11,1.“ https://t.co/cmvrQQLfnt

There’s more. Placeholder for the HomePod mini I guess. ID: AudioAccessory5,1 (the current one is 1,1 and 1,2) https://t.co/rHKIev9uwk