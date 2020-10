次期HomePodは来年以降におあずけ？ そして小型版HomePodが来る？

僕は小型版が欲しい。

Apple(アップル)のスマートスピーカー「HomePod」に、リフレッシュのターンが近づいているのかもしれません。海外からの報告によると小型版HomePodがまもなく、そして次期HomePodは来年以降に登場するようです。

there is no HomePod2 this year

only have mini one