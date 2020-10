リークされた｢Huawei Mate 40 RS｣画像、ポルシェデザインとのコラボでカメラ部分が特徴的

2本のラインで挟むとより立体的に見える…?

背面のカメラを控えめにせず、むしろデザインの一部として捉えるようになった、Huawei(ファーウェイ)の「Huawei Mate」シリーズ。このたび、「Huawei Mate 40」に続く「Huawei Mate 40 RS」の背面画像がリークされ、ポルシェデザインとコラボしていることが判明しました。

#HuaweiMate40RS 1) 50MP Main2) 20MP Ultra Wide (with free form tech)3) 8MP 3x optical (for midrange)4) 8MP 10x optical5) ToFTemperature measuring sensorColor temperature sensorSingle LED flash pic.twitter.com/QE4JbLIeLm

50MPのメインカメラ、20MPの超広角、そしてミッドレンジ用に3倍光学ズーム付き8MPカメラと、10倍光学ズーム付き8MPカメラに加えて、赤外線で立体物の距離を測るToFカメラも搭載されるようです。さらに温度センサーと色温度センサー、そしてLEDライトが搭載されるようです。

この画像1枚では完璧に分かりませんが、どうやらこのカメラユニットの8角形は立体的に盛り上がっているようで、筐体を横切る2本のラインの効果で、背面全体が少し「凸」型に膨らんでいるように見えます。ですがカメラと反対の断面は平坦に見えるので、ちょっとしたトリック・アートみたいだな、という印象です。ちなみにですが、ユニット中央にはライカのロゴがありますね。

このツイートに続き、リーカーのTeme (特米)氏は「Huawei Mate 40 Pro」と「Huawei Mate 40 Pro Plus」のスペックもつぶやいています。

#HuaweiMate40ProPlus(Alleged/ unconfirmed)1) 50MP Main2) 20MP Ultra Wide (with free form tech)3) 8MP 3x optical (for midrange)4) 8MP 10x optical5) new laser focus sensorColor temperature sensorSingle LED flash