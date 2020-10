10月になったけど、iPad Airの発売っていつ？ えっ、そろそろなの？

いつ出るのよ?なAir待ちの方々に朗報(かもしれません)。

先日のAppleのイベントで発表された、新しいiPad AIr。イベントでは「発売は10月中」とふんわりとしたアナウンスでしたが、時が経つのは早いもので、暦はすでに10月に突入しました。

「さぁ、10月なったぞ、いつでも来いよ!」と両手開いて待ち構えている方も多いとは思いますが、本当に間もなく登場する可能性が出てきました。

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise.