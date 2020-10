3サイズで確定かな？ iPhone 12のガラスフィルムが小売店に入荷

6.7、6.1、5.4!

そろそろ発表かもよ? と囁かれているiPhone 12(仮称)。今年のiPhoneは4モデルで3サイズ展開されるなんて噂がありますけど、それを肯定する証拠が出てきました。

米国の小売店には、iPhone 12用とされるスクリーン保護ガラスとケースが入荷しているみたい。

iPhone 12 screen protectors and cases in the 5.4-inch, 6.1-inch, and 6.7-inch screen sizes we’ve reported on are landing at retailers ahead of this month’s announcement pic.twitter.com/votJCakeI7