iPhone 12、発売は6.1インチが先でminiとPro Maxは11月に？

えっ、やはり足踏み揃わない系です?

「今回のiPhoneは、発売時期がずれる」。これまでもさまざまなメディア、リークアカウントから言われていたので、ある程度覚悟はしていたんですけど、イベントが近づくにつれ、その情報のレイヤーがどんどん濃くなっているように感じています。

Updated info from my sources about the October 13th iPhone event.



1. Digitimes was correct earlier in the year. 6.1 devices will come first. Mini & Pro Max in Nov.



As for pricing, I don’t personally have any updated info. Source is saying $649 starting price for Mini (64GB)