徹夜回避？ iPhone 12（仮）シリーズ、リーカーによる予約・発売日予想が公開

イベント見ないと買えない!は無いのかも?

Apple製品のリーク実績も高いKang氏が、WeiboにiPhone 12(仮、以下モデル名はすべて仮称)の仕様や販売時期を投稿しています。Kang氏の予想によると、iPhone 12の予約・販売スケジュールは…。

こうなっています。

最速でポチれるのは6.1インチの「iPhone 12」「iPhone 12 Pro」だけで、Pro Maxは実質1ヶ月遅れ。小ささを期待されているminiも来月になりそう。

BTW: I still stand by the dates that I gave last month 👇



Pre-order on October 16

In stores on October 23



☝️ those dates pertain to iPhone 12 & iPhone 12 Pro



Pro Max and Mini are the ones coming in November. 🤦🏼‍♂️



What. A. Mess. https://t.co/41WWOKgb8j