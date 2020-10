iPhone 12発表でUSB-Cが激しくトレンドトピ入り #AppleEvent

「一瞬心を踊らせてから落とす感凄い」と話題。

今日のイベントで「iPhone 12は全モデル、USB-C電源ケーブル同梱」と聞いて、「おおおおー!ついに!」と弾けたら「USB-C to Lightningケーブル」という謎仕様で椅子からズリ落ちた人も多いんじゃないでしょうか。

iPhoneは5からずっとUSB Type-Aケーブルが同梱になってます。iPhone 8以降の高速充電も別売のUSB-Cケーブルと電源アダプタがないと使えません。はやくUSB Type-Cにして!って声が届いたのはうれしいのだけど…USB-C to Lightningってなんなんやねん!

独ElGato社プロダクトマネジャーのJeff Stegnerさんもこう書いてますよ。

So,



There's millions of USB-A power bricks out in the world right now



So Apple won't include one w/ iPhone



B/c you likely have a USB-A power adapter



So it's "for the environment"



But now they ship iPhone with lightning to USB-C cable



Which doesn't plug into those old bricks