ジョニー・アイヴのAirbnbはこうなる？

30億ドルのIPOにギアアップ。

AirbnbがAppleを昨年辞めたデザインの神、ジョニー・アイヴをクリエイティブコンサルタントとして迎える意向を明らかにしました。

Airbnb announces multi-year partnership with Jony Ive, a year after leaving Apple https://t.co/3a8nCJfDkV by @bzamayo

Airbnbの新規プロダクト&サービスのデザインを総括する今後数か年の提携契約を結んだもの。ジョニー・アイヴ×マーク・ニューソンの事務所「LoveFrom」にとってはAppleに次ぐ2件目の大型案件となります。

アイヴ起用と入れ替わりに、これまでデザイン最高責任者を務めてきたAlex Schleifer氏はパートタイム勤務となり、後任が見つかり次第交代になることも同じ水曜日に社内で発表されたとReutersは伝えています。パンデミック不況の人材流出を大物起用で乗り切る力技なのかもしれません。

気になる業務内容について、Airbnbのブライアン・チェスキーCEO(共同創業者のジョー・ゲビアとは名門美大ロードアイランド・スクール・オブ・デザインで出会った。ともにデザインナード)は発表のなかでこう書いています。

さらに社内に最強のデザインチームを育成していく面でもアイヴの力を借りるとのこと。今すぐAirbnbスマホやAirbnbパソコンが出るわけじゃなさそうですね。

いずれにせよ、Twitterでは偽アイヴが久々に活気づいています。いやホント仕事早いわ…。オールホワイトにするソフトでも持ってんのかな…。

