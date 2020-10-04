ロシアのカラシニコフ、ソ連時代の｢IZH-49｣をEVバイクとして復活させる

レトロ・モダンでカッコ良い！
｢AK-47｣という自動小銃で世界に知られるカラシニコフ。なんと彼らは1930年代のソ連時代に作られたバイク｢IZH-49｣を、現代的なEVバイクとして蘇らせました。
動画の説明によりますと、空冷ブラシレスモーターの出力は15Kwでピーク・トルクは60Nm、そして最高時速は90kmとのこと。フル充電で80kmの距離を走り、ディスクブレーキを搭載しているとあります。さらにリチウムイオン電池を使用し、重量は130kgなのだそうです。
ちなみに昔の｢IZH-49｣は、単気筒2ストロークで346cm3（ccと同じ）というエンジンで最高時速は110kmだったようです。なので性能的にも似た中型自動二輪って感じですね。
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17 августа 2020 года Группа компаний «Калашников» организует масштабное мотособытие для всех увлеченных темой легендарного мотоцикла ИЖ-49 – мотопробег «Ижевск-Москва: Путь легенды». Мы повторим маршрут женского мотопробега 1936 гг.: Ижевск-Казань-Нижний Новгород-Владимир-Москва. Стартуем от Дома Правительства в Ижевске 17 августа. Принять участие могут как любители, так и профессионалы, на любых моделях марки «ИЖ». Участники мотопробега могут стартовать из Ижевска или присоединиться на любом отрезке пути. В данный момент детали мотопробега уточняются. Пишите в @izh.49 👈, если хотите принять участие в мотопробеге. А также рекомендуем подписаться на аккаунт, чтобы не пропустить новости и детали о предстоящем событии! А сейчас посмотрите небольшое видео, в котором мы рассказали краткую историю эволюции моделей мотоциклов «ИЖ». #ИЖ #мотоцикл #мотоциклы #СССР #мотопробег #ИЖ49
名前にちなんで限定生産49台
ElectricVehicleWeb.inいわく、この新型｢IZH-49｣はロシアのコレクター向けに限定生産したモデルで、価格はおよそ2万ドル（約210万円）になるとのこと。Instagramでは、軍事関係の展示会｢Army-2020｣にてお披露目され、ほぼ手作業で49台のみ作られると書いています。
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? Электроверсия легендарного ИЖ-49 ⠀ Еще один повод посетить форум #Армия2020 — увидеть своими глазами лимитированную версию электрического мотоцикла #ИЖ49. Уникальным этот байк делает не только ограниченный тираж — всего собрано 49 экземпляров, — но еще и эксклюзивность каждой детали. Чтобы добиться максимальной исторической идентичности, их изготавливали практически вручную. ⠀ При этом это не просто красивая игрушка. Мотоцикл предназначен для езды по городу. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением. ⠀ Максимальная скорость: 90 км/ч. Сухая масса модели составляет 130 кг. ⠀ #КалашниковНаАрмии2020 #ИЖ49Электро
実はいくつもの｢IZH｣だけでなくいろんな乗り物も
カラシニコフは自動小銃のメーカーですが、過去にも2018年のFIFAワールドカップで警察車両用に｢IZH Pulsar｣を30台製造したり、｢IZH｣の名の下にオフロードやクルーザーバイク、それにカフェレーサーを作ったこともあります。
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?? Владимиру Путину продемонстрировали тяжелый мотоцикл «Иж» производства Концерна «Калашников». ? ----- Первая партия выйдет уже в первой половине 2018 года. Концепт-байк способен разгоняться до 250 километров в час. Разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды. Мощность двигателя - 110 кВт. У него бензиновый и оппозитный двигатель мощностью почти 150 лошадиных сил. ----- Президент осмотрел экспозицию в сопровождении патриарха Кирилла и других представителей духовенства, а так же героев труда и мэра Москвы Сергея Собянина. ----- ? #kalashnikov #калашников #иж
彼らはグループ会社としていろいろ開発しているようで、他にもふたり乗りの3輪EVや大型のヨット、有人VTOL機、航空機型ドローンなど多岐に渡る乗り物も作ってきました。コンセプト・モデルが多いようですが、ロシアの軍事産業が何をやっているのか？ という観点からチェックしてみるのも面白そうです。
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⭐ Концерн «Калашников» создает компанию по предоставлению услуг беспилотной авиации! 🇷🇺 ----- Специалисты Концерна с помощью БПЛА собственного производства готовы решать любые задачи в тех сферах, где используется беспилотная авиация: аэрофотосъемка, картография, телекоммуникация, доставка грузов, мониторинг вирусных заболеваний, охрана лесов и частных объектов, метеорология и другие. ----- #kalashnikov #калашников #zalaaero #zala
Source: Instagram, YouTube via ElectricVehicleWeb.in, Kalashnikov CLUB (1, 2)
Reference: Wikipedia