【今なら30％オフ】牛革ミニマル財布。ポップアップショップで実物も触れるよ

現金のやりとりを極力減らし、キャッシュレス化を目指してお財布を極力シンプルにしたいと考えている人も多いのでは。

machi-yaでは、最小クラスでオールインワンの「tanagokoro MICRO」をキャンペーン中。掌にすっぽり入るくらいのコンパクトな大きさだけど、必要最低限なものをしっかりと収納できるんですよ。

「tanagokoro MICRO」は、横86mm×縦67mmでクレジットカードとほぼ変わらない大きさ。細かいパーツや縫製箇所を極限まで減らし、一枚仕立ての立体構造となっています。

コンパクトながら、お札なら5枚前後、コインなら100円玉が10枚、カード類は最大6枚収納できます。

ミニマムな財布は欲しいけれど、たまに使うカードもまとめておきたいという人は、おそろいのカードケース「tanagokoro MATE」をどうぞ。

後ろと前にそれぞれスロットがある1枚仕立てのケースで、前には2枚前後、後ろには4枚前後の計7枚程度が入るようになっています。

普段は「tanagokoro MICRO」だけ、銀行や病院などの用事には「tanagokoro MATE」を合わせて、といった使い方ができますね。お財布、カードケースともにカラー展開は6色。

実際に手に触れてみたい、という人に朗報です。現在ポップアップショップが開催されていますので、実際にお手にとってから判断されてもよいでしょう。

日時:2020年10月20日(火)~11月3日(火) 11:00〜20:00

場所:東京都新宿区新宿5-16-4 新宿マルイ メン1F

企画:THE CRAFTERS " if not, just make it ! "





THE CRAFTERSとは――

技術・智恵・経験を共有しモノづくりに留まらず、働き方・ライフスタイル・商業的視点・思考プロセス・アート表現を幅広く実験的に挑戦するための集団。

Instagram : @crafters_tokyo