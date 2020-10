AIを使ったゾンビ・ジェネレーター。ハロウィーン用に自分をゾンビ化しよう

結構リアルでキモい完成度。

新しい生活様式で、私たちは初めてのハロウィーンを迎えます。パーティーなどには行けませんが、今年はSNSのアイコンで仮装するなど、ちょっと控え目な楽しみ方になりそうです。

そこで役立ちそうなのが、StyleGAN2という機械学習を利用した無料のゾンビ生成サイト「MAKE ME A ZOMBIE」。自分の写真をこのサイトにアップロードし、「Make Me A Zombie!」と書かれた青いボタンを押すと…?

キャー! ビヨンセさんもバイデン氏もこの通りDeath。

redditにある説明いわく、ゾンビのデータセットには、PinterestとGoogleから拾ってきたハロウィーン用のマスクと、メイクアップでゾンビに扮した人たち約300枚の画像を使っているのだそうです。そのおかげで、ドラマ『ウォーキング・デッド』さながらにリアルなゾンビが生成されることになりました。

笑顔の可愛い赤ちゃんだって、目を剥いて凄まじい形相に早変わりです。

Happy to report it works on babies.Although...it definitely added a lot of teeth she doesn't have. 🤣 pic.twitter.com/kM7xdQIoar