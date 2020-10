マーベルのウルトラマンのコミック『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』が国内での独占配信決定

マーベルと円谷プロダクションのコラボレーションで誕生したコミックシリーズ『The Rise of Ultraman』。企画の発表段階から大きな話題となっていましたが、日本国内では円谷プロダクションの配信サービス「TSUBURAYA・GALAXY」での独占配信となることが発表となりました。

ライターのマット・グルームとカイル・ヒギンスとアーティストのフランチェスコ・マナが手掛けた今シリーズは初代ウルトラマンの話をなぞるのではなく、別の歴史を歩んだ世界を描くストーリー。

設定のひねりを入れながら、ウルトラマンを全く知らないという読者も楽しめるように作られており、フランチェスコ・マナのアートも非常にカッコいい。

I drew a 10 page story for Marvel's Ultraman #1 comic, written by @KyleDHiggins and @Mathewgroom, out next week! pic.twitter.com/4Bv6rJhifN