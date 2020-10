もはやハリウッド版スマブラ!?ランボーが格闘ゲーム『モータル・コンバット』最新作に参戦

ジョーカー vs ロボコップ vs ターミネーター vs ランボー。

フェイタリティなどのゴアな惨殺技でも有名な格闘ゲームシリーズ最近作『Mortal Combat 11』に、シルヴェスター・スタローン演じる人気映画キャラクターのジョン・ランボーがDLCで参戦することが発表され、大きな話題となりました。

実はここ最近の『モータル・コンバット』は、映画『エルム街の悪夢』のフレディ・クルーガーや映画『プレデター』のプレデターなど映画の有名キャラクターが参戦を続けており、誰がゲスト参戦するかが大きな話題になるハリウッド版のスマブラみたいな位置づけになっていました。

そして今作には、バットマンの宿敵ジョーカー、アクションフィギュアも絶大な人気を誇ったスポーン、映画『ロボコップ』のロボコップ、映画『ターミネーター』のターミネーターが参戦するという超豪華なラインナップ。そこにランボーまでもが参加する形。

ハリウッドのアクション映画の二大巨頭たるアーノルド・シュワルツェネッガーとシルヴェスター・スタローンが演じるキャラクターでぶん殴りあえる格闘ゲームとか、もはやそれだけで熱い。しかもランボーの声はシルヴェスター・スタローン本人!(残念ながらターミネーターは別の声優)

ターミネーターのフェイタリティはこんな感じでしたが、果たしてジョン・ランボーにはどんなフェイタリティが用意されるのかも気になるところ。映画シリーズ最新作『ランボー ラスト・ブラッド』ではほぼフェイタリティな技を使ってたので、人体を真っ二つにするくらいの派手なやつに期待したい。

ジョン・ランボーは2020年11月17日に発売予定の新DLC「Kombat Pack 2」で参戦。ゲーム本体と、ターミネーターなどのゲストキャラクターがDLCが全部入りの『Mortal Kombat 11: Ultimate』も同時発売予定。