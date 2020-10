メカっぽいフレームがソソる。ファットタイヤの男女兼用eマウンテンバイク

砂浜でも雪道でも、どこでも走ります。

2009年より未来的なコンセプトバイクのデザインを作ってきたデザイナーたちが、モノコック構造のカーボンファイバー製フレームを使った、極太ファットタイヤのeマウンテンバイク 「Nireeka Prime」 を作りました。

最大出力は1000Wで、トルクは160N m。最高時速は60kmで走行距離は80km。重さは26kgとなっています。

Bafangのモーターを車体の中心に置いたことで、いわゆるミッド・ドライヴという自転車になっている「Nireeka Prime」。ファットタイヤの間にモーターがあるので、前後のバランスが安定します。

SFロボットみたいなデザインですが、それはカクカクっと折れ曲がっているフロントフォーク、そしてシートポストを支える「>」字型の構造が印象深いからかなと思います。

またこの部分は男女兼用デザインとなっています。男性用MTBだと、シートポストの付け根からハンドルへと伸びるフレームが、女性用だとペダル付近から伸びデザインなので、その間を取って「~」のようにカーヴしているのだそうです。なので小柄な女性が乗っても、この凹みを跨げば地面に両足がベタっと着地するよう考えられています。

NEW ATLASいわく、KTMの250ccダートバイクよりホイールが大きいのだそうです。確かにオフロード車は細くて華奢なタイヤを履きがちですが…ヘタするとオートバイより大きいってドンだけ!? って感じですね。

車載ディスプレイはコンピューター内蔵なので賢く、たとえばApple watchなどで心拍数を拾って連動させると、その心拍数に応じて必要なトルク(電動アシスト)が発生するよう計算します。

そして事故を起こすと、設定した緊急連絡先にテキストでその旨を知らせたり、障害物を超音波で検出するレーダー、ジャイロスコープ、加速度計も搭載し、盗難時の警報や位置追跡も行います。

Feature#3: Accident Report System



What to do after a crash?

What makes the bike accident even more dangerous. What if you're not able to call someone for help?



"Our Smart system will send a TEXT MESSAGE containing your accurate location to a primary number you already set" pic.twitter.com/3RusTmQ7cO