｢元気だよ｣というトランプの映像、せきがカットされてる？と騒ぎに

あらゆるものがフェイクに見えてくる…。

コロナで熱が上がって血中酸素濃度が2度低下し一時は93%まで低下したトランプ大統領。ホワイトハウスは「元気」と発表していますが、レムデジベルと重症患者用のデキサメタゾンまで投与されていることがわかって「全然元気じゃないじゃん」「軽症で与えたらかえって危ないし」と医学界が騒然です。

元気な姿を見せた映像についても「苦しそうに顔をゆがめたところで映像がカクッとなる」「せきがカットされてるのでは…」「モーフカット?」と疑惑の声があがり、ネットには「カット部分の音声周波数再現図」なるものまで現れて、それが「トランプのサインに怪しいまでに似ている…」と国民の間に混迷と混乱が広まっています。

問題の映像はこちらです。

The White House is editing video to remove coughs. https://t.co/L4xo4wFFrR