あれ？ テスラ7日間返品保証ポリシーが消えてる

日本もかな?

Tesla(テスラ)が自信の証として掲げていた7日間返品保証ポリシーが、サイトからいつの間にか消えていることがわかりました。

Electrekの情報筋によると、米時間15日夜にポリシーそのものが撤廃になったのだそうです。たしかに、Google検索では変更前のポリシーのキャッシュがトップに表示されるものの、クリックするとサポートTOPページにリダイレクトされます。7日間返品保証のポリシーはもうどこにも見当たりません。

7日間返金保証は、イーロン・マスクCEOが2019年4月にツイートして以来、Tesla車の大きなセールスポイントになっていました。

Can order online in 2 mins for home delivery & return in 7 days for full refund https://t.co/46TXqRrsdr