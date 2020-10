まさかまさかの、Slackとコラボしたスニーカー

4色揃えたいヤツ。

アメリカのファッションブランドCole Haan(コールハーン)が、Slack柄のスニーカーを発表してます。どうしちゃった!?

Ping! We’ve been teaming up with everyone’s favorite channel-based messaging platform for years. Introducing Cole Haan x @SlackHQ. Discover four limited-edition color schemes—designed with the Slack crew, over Slack.



Shop Now: https://t.co/gcJWQ8ECRepic.twitter.com/sDh39U3wWI