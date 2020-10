海洋業界初。英スズキがマイクロプラスチックを回収するボート用フィルター装置を開発

単純な構造でも効果はバッチリ。

軽自動車やオートバイでお馴染みスズキの、イギリスにあるマリン事業部にて、世界で初めてマイクロプラスチックを回収するボート用の冷却ホースが開発されました。

We’ve got some exciting news today….our engineers have developed the world's first micro-plastic collecting device for outboard motors. Want to know more? Click here for the full story:https://t.co/Rc6ukMDgLF#ultimateoutboards#cleanoceanproject#microplasticspic.twitter.com/1nPIt5ON4C