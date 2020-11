Mac用Appleシリコン｢M1｣のすごさを1分で #AppleEvent

WWDCの発表から半年。

AppleがARMベースの自社製Mac用チップ「M1」をついに発表しました!

M1は5nmプロセス(「パソコン用では初めて」と言ってました)で開発されたMac用SoCです。8コアのCPUと8コアのGPU、16コアのニューラルエンジン搭載。ハイパフォーマンスコア4基と高効率コア4基の計8コアのCPUは「世界最速(コンパクトなモバイルコンピュータでは)」を誇るらしいですよ?

Appleは10年前から自社製プロセッサをつくってて、iPhone/iPadのA、WatchのSシリーズなど全部まとめて「Appleシリコン」と呼んでいます。M1は、Mac用に開発された初のAppleシリコンですね。Mac用プロセッサはこれで…

という流れをたどることになります(発表を担当したJohny Srouji上級VPは元IBM、Intel)。

初のM1搭載MacはMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniの3つです。M1移行に合わせて、macOS Big Surもアップデートされ、起動やアプリの立ち上げは一瞬になりました。正規アプリはもうM1ネイティブになっていて、デベロッパーもアプリの最適化を進めているところです。

イベントでは最後に、昔のアップルCM「Macくん、PCくん」でおなじみのPCくんが登場してM1の省電性能をPRしました(PCは英語ではWindowsって意味なので、パソコンくんというよりはWindowsのビジネスパーソンのイメージ)。Intel Mac移行後ずっと流れていたCMなので、Intelの人たちはああああぁ…と思ったはず。

This is EXACTLY what 2020 needed - the return of PC guy. Steve would be proud. 🖤 #AppleEventpic.twitter.com/pq3IBE8nnb