新デザイン／M1搭載のMacBookが来年登場？

どんな姿に?

今後、Apple(アップル)のMacラインナップに次々と導入されるM1プロセッサ。それが次にやってくるのは、デザインが刷新され来年後半に登場するMacBookかもしれません。

著名アナリストのミンチー・クオ氏は、このMacBookがどのモデルに相当するのかには触れていません。しかし同氏は以前に、新デザインの14インチ/16インチMacBook Proが来年第2四半期〜第3四半期(4月〜9月)に投入されると報告していました。

Apple M1X:



-12 Cores.



- 8 performance cores.



- 4 high efficiency cores.



- Coming first on a MacBook Pro

16” unveiling as a press release.



- According to a source who used a prototype, “if you think M1 is fast, you haven’t seen M1X”.



-Name isn’t final though. pic.twitter.com/tpBhXpDCad