『サイバーパンク2077』のコラボスニーカーがアディダスから登場！

日本でも発売予定!

先日、コラボモデルのスマートフォンが出てきたばかりのRPG『サイバーパンク2077』に、今度はコラボスニーカーがアディダスから発表されました。

この『X9000 4D サイバーパンク 2077』はメンズ向けのランニングシューズがベースで、『サイバーパンク2077』のテーマの黒と黄色をメインカラーとしながら、ロゴが入っているという仕様。ヒールにはサイバーパンクのフォントでアディダスの文字と一緒に神経接続リンクのHUDのグラフィックが入っているのがカッコいい!

Available soon on select Asian markets only. 🤩 pic.twitter.com/xJd4JXlPAe