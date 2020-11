iPhoneをゲーム機にするグリップ｢Backbone One｣。ボタン1つでゲームが起動し画面撮影と共有も！

専用アプリをダウンロードしiPhone本体を挟むだけで、Nintendo Switch Liteのようなゲーム機にしてしまうコントローラーBACKBONE One。ネットに仲間がいる人にはうれしい多機能っぷりです。

いきなりゲームを起動させるボタンと、画面のスクリーン・ショットを撮影するボタン、そしてネットにシェアするボタンも搭載されています。加えてアプリを経由して仲間がログインすると、それを知らせる機能もあるのです。

Backbone makes your iPhone a serious gaming device. 🔥✅Record and share game clips instantly✅Get notifications when your friends hop on and party up✅Take it anywhereDownload the app to buy it now: https://t.co/NL20WtXajZpic.twitter.com/i6qJsODPZI