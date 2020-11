500mの筒内を時速172kmで爆走！ Virgin hyperloopの｢XP-2｣ポッドが初の乗客走行テストに成功

真空管を通る移動が、いよいよ現実味を帯びてきました。

かねてより開発が進んでいたVirgin hyperloopの「XP-2」ポッドが、初めて乗客を乗せて走行するテストに成功しました。このポッドは磁力で浮いて、真空になった筒の中を電気の推進力で進みます。

実験は、ラスベガス郊外のネバダ砂漠にて行われました。進んだ距離はたった500mで時速は172kmでしたが、人類にとっての大きな一歩となります。

無人テストはこれまで400回以上行われてきたとのこと。

搭乗したふたりは同社の従業員で、最高技術責任者のジョシュ・ギーゲルさんと、乗客体験担当ディレクターのサラ・ルチアンさん。どちらも試乗するのに適任の役職です。ふたりとも宇宙服のようなスーツではなく、ラフな私服で搭乗したのもちょっとしたポイントです。乗り心地はローラーコースターのようではなく「スムーズで気分が悪くなるようなことはなかった」とBBCで語っています。

この成功を喜んで、リチャード・ブランソン会長もツイートをしています。

Two passengers have ridden in a @virginhyperloop pod in a test that has made transportation history. Read my thoughts on why I’m so excited about Virgin Hyperloop and its potential to change how the world moves around: https://t.co/4PRA6PN8B1pic.twitter.com/MXd2ZC9CmX