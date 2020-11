266万円！ 高級腕時計のウブロが山本耀司とコラボしたカモフラ柄｢ビッグ・バン｣を発売

山本耀司のサイン入りです。

スイスの高級時計メーカーである「HUBLOT(ウブロ)」が、高級ファッションブランドの「ヨウジヤマモト」とコラボレーションを果たし、「ビッグ・バン」シリーズに2種類のカモフラ柄腕時計を加えることとなりました。

それが45mmの「カモ ヨウジヤマモト」と「オールブラック カモ ヨウジヤマモト」。違いはグリーン系と、色違いで黒系のカモフラ柄というだけ。どちらも266万2000円という、かなりのセレブ価格となっています。

自動巻きクロノグラフは、独自開発したムーブメントの「ウニコ」を使用。ケースはマイクロブラスト加工と、ポリッシュ仕上げが施されたブラックセラミック製で、10気圧(100m)防水。そして「カモ ヨウジヤマモト」は限定200個の販売となります。

