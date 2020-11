オランダの醸造所がリサイクル可能な燃料として注目したのは、鉄！

鉄燃料で作られるビールも気になります...!

炭素を含まない燃料として、オランダの醸造所が注目したのは鉄粉。新プロセスの潜在的な有用性を実証しようとしている取り組みが、New Atlasで報じられています。鉄の粒子は非常に小さく、高温でよく燃えます。酸化するとエネルギーを放出し、工業プロセスや発電に使用することができます。

アイントホーフェン工科大学の学生は、電気、温水、蒸気を生成する20キロワットのシステム(従来のセントラルヒーティングボイラーとほぼ同じレベルの電力)を使用し、鉄の燃焼プロセスの実用性を2018年に初めて示しました。鉄を燃焼させた場合に生成される酸化鉄(錆)は、おそらくカーボンニュートラルサイクルで再生可能資源によって生成された電気で鉄に戻すことができるといいます。

A world premiere today at our Bavaria Brewery: the first industrial installation on iron fuel has been taken in to production. It’s a CO2 free and circular way to create thermic energy that we can use in our brewing processes. Thanks to our cooperation with @TUeindhovenpic.twitter.com/v9CnqxUPqK