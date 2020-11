すっごい未来的。ついに｢Air Jordan XI｣が自動靴紐シューズになった！

そもそも未来的なデザインなので自動化の相性バッチリ。

これまで自動で靴紐を閉めるNike(ナイキ)の「Adapt」シリーズに、「Air Jordan XI」が仲間入りします。

これまでにも、「エア ハラチ」「エア マックス」、そして『バック・トゥ・ザ・フューチャー II』の「Air MAG」をベースにした「アダプト BB 2.0 MAG」などが自動靴紐シューズになってきましたが、「Air Jordan XI」は初登場から25年を記念してアダプト化。「Air Jordan XI Adapt」として生まれ変わりました。

Future meets familiar.Get a closer look at the newest AJ XIs and learn the history behind one of the game’s most iconic sneakers.