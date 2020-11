【Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー】なに買いたい？ ギズモード・ジャパン編集部編

安くなるといいな。

11月27日(金)9:00~12月1日(火)23:59まで、冬の特大セール「Amazonブラックフライデー」+「Amazonサイバーマンデー」が開催されます。物欲の高さに定評のあるギズモードチームの面々も、ターゲットをロックオン(ウォッチリストにイン)して、狙っているアイテムが安くなるときを嬉々として待っていますよ。もちろん、しっかりチャージ済み。

さぁ、いよいよ祭りの前日! みんなの「安くなったら欲しいもの」を聞いてみましたよ。

バッグジャックはドイツ製のハイスペック、ハイクオリティーなバッグブランド。近年は機能性ウェアの雄、アクロニウムとのコラボレーションでファッション的にも注目されています。うちの会社でもファンが何人かいて「どこそこで売っていた」という世間話をよくするのですが、Amazonで比較的手頃なモデルが販売されているのを発見して軽く小躍りしました。自分の中ではいけてるバッグジャックといけてないバッグジャックがはっきりあって、独自基準がいくつかあるのですが、このバッグジャックはパーツ、ロゴの感じ、素材感、すべていい感じのように見えます。

バッグジャックとしては珍しいトートバッグタイプというのもかなり食指をそそられます。なんだかんだいって、電車通勤でも車の移動でも、トートタイプが一番便利なような気がするのですが、そことバッグジャックのラスボス的な多機能さが融合して、ついに巡り合えた究極のバッグになってくれそうな予感。長い旅だった…。

在庫がすくないので、できれば僕のふんぎりがつくまで誰も買わないでほしい。他のモデルもいろいろあるので、ぜひ。(尾田和実)

年末年始こそ、何かを変えたり、習慣を見直したい。ということで、睡眠を見直して新しい年を迎えたいと思ってます。スマホで好きな音楽を聞くなどできない、完全睡眠特化型の尖ったガジェット。3万3000円と安くはありません。が、セールで2万円台になれば…。

睡眠環境を整えて、穏やかな心を手に入れて2021年は好調なシーズンにしたいです。(ささきたかし)

リモートワークへシフトして昼食をよく自炊するようになってから、がぜんキッチン・ガジェットへの興味がでてきました。いま考えているのはクイジナートのコードレス・ハンドブレンダー。調理って食材のカットがいちばん時間がかかるんで、これで野菜をざっとみじん切り→チャーハンというパターンを構築したい。

あと『Wizardry』ファンなんで、ハンドブレンダー買うならやっぱクイジナートがいい。(金本)

ウォークマン、ずっと高音質プレイヤーも欲しくて狙っています。たまに家でじっくり音楽を聞くときにだけ使いたいので、入門モデルにあたるA106がちょうどいいなぁと。スペックはエントリー向けですし、バランス接続のようなハイエンド向けのインターフェースはありません。その代わりストリーミングサービスの音源でもAIの力で高音質に変えてくれる「DSEE HX」が結構な効果を発揮していて、SpotifyやApple Musicはもちろん、YouTubeの音も目が覚めるように良くなるんですよ。

ハイレゾ音源を買わなくても楽しめてしまうのがカジュアルに高音質を求める僕のテンションにマッチしているんです。もうちょっとだけ安くなったら買っちゃいそうです。(amito)

「でかいリュック」と「手ぶら」の間のポーチが欲しい。仕事に行くときはバックパック、休みの日は手ぶらスタイルな人間なので、少し荷物があるときにこういう小さめのポーチがあると便利ですよね(別にサコッシュが好きなんじゃなくて、休みの日はカメラをさげていることが多いので、斜めがけカバンが便利だなと思ってるだけですよ)。(山本勇磨)

α7C+各種レンズ・iPhone 12 mini・HHKB等々、今年はガジェット買いすぎで物欲は満たされてしまった感があります。なんでここからはコンテンツ欲を満たしていこうかなぁと。

たぶん冬休みに向けてKindle本の大セールがくると思うので、それに備えてAmazonギフト券を買っておくのがいいかなって。大セール時には毎回ちょっとボーナスがつくんですよね。ボーナス上限いっぱいもらえる分くらいチャージして、長くなるかもしれない今年の冬休みに備える、というのが今のところの予定です(いいセールがあったらそっちに使うかもですが)。(かみやまたくみ)

絶対ありえない……と分かっていても期待してしまうPS5セール。

長らくパソコンでゲームしてきた自分でも、PS5は喉からクレジットカードが出るほど欲しいです。なにせこやつは圧倒的パフォーマーですから。4K・HDR・120hz、レイトレーシング、3Dオーディオ、革新的コントローラー。それら下支えする最新テクノロジーも一級品。

ソニーが全力投球してきたのなら、僕らも全力で応えるしかないでしょう。でもAmazonが全力で安くしてくれるのなら、それに越したことはない。(西谷茂リチャード)

2020年ほぼ@自宅。

自宅はよいですね、音楽で空間を満たせるの最高だし、仕事も捗ります。やっぱり改めてちゃんとしたのが欲しいなと思い、中田ヤスタカさんやマイカ・ルブテさんもおすすめしてたiLoud のリファレンスモニターを検討中。ライターの三浦さんとヤマダさんからにも相談したところ、お墨付きをいただきました。このサイズ感とコスパ、さいきょうです。

ライブとかイベントとかフェスとかぜんぜん行けないから、とにかく全身で音浴びたい気持ち。(トダサチコ)

After using the Sony 16-35 G Master with the a7S III I have really understood the power of what a proper wide angle lens can do. I want to complete my setup of capturing picturesque hour-long sound/landscapes of places I go to and I think this lens would be the last element to get me there. The price is considerably cheaper than most lenses out there and I have grown to trust Sigma's reliability after owning the 18-35, 24-70, 70-200... Call me a Sigma fanboy. (Kyle Peterson)

わざわざトニックウォーター飲む為にサイゼリアのドリンクバー行くの疲れた。(ワタナベロク)

何も買うものがない時は消耗品に尽きます。実は紙のほうがデジタルよりミスが少ないという研究を見てしまって、実際体感としてもそんな気はしていたけれど、それを聞いてからは紙への信頼性が格段に上がってしまったんです。

なので、集中して資料を読みたいときは極力印刷するようにしています。あまり使う機会は減ったと思っていたけれど、ペーパーレスは意外とストレスだったんだなって気づきました。(荒幡敦子)

通勤が減り、歩かなくなり、ジムも最近サボり気味で、運動不足が度を超えてきた…。睡眠の質が落ちたり、週末に体調を崩したりすることも増えてきて、ちょうど運動せねばと焦ってきているところでした。こういうときはまず形から入るタイプなので、今度のセールでウェアを新調し、プロテインも買って、できればFitbitを手に入れたい!どんどん健康になっていく自分が数字で可視化されるのは気持ちいいはず。(齋藤慈喜)

ギズモード・ジャパンでは、ブラックフライデー&サイバーマンデー期間中、PC、スマホ&周辺機器、オーディオ、カメラ、家電などの人気ジャンルを中心に「本当にお得感あるセール商品」を探し、随時記事にして紹介していく予定です。ギズでいち早く情報をキャッチして、明日から5日間のお祭りを楽しみましょう。

この辺も併せて、明日までに再度指差し確認しておいて!