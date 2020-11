Apple Silicon搭載Macで使えるiOSアプリは限られる

グーグルアプリ…。

Apple Siliconを搭載したMacでは、原理的にiOSアプリがそのまま動作します。しかし現時点では、対応アプリに制限があるようです。

Apple SiliconはiPhoneやiPadなどのiOSデバイスと同じく、ARMアーキテクチャに基づいています。これによりiOSアプリが動作するというのが、今年のWWDCでの発表内容でした。

しかし一方で、iOSアプリの開発者はMac App Storeにアプリを提供しないことを選択できるのです。具体的には、YouTubeやGoogle マップ、Google ドライブ、Gmailなどの一部Google(グーグル)謹製アプリが該当します。おお、これはちょっとさみしいぞ…

さらにFacebookやInstagram、WhatsApp、Messenger、Snapchat、Amazon Prime Video、Disney+などもMacでは利用できません。その他にも、Candy Crushなど著名ゲームなどで非対応アプリが見つかっています。

このような非対応アプリは、「Designed for iPad. Not verified for macOS」という表示で確認できます。もちろん開発者が動作を確認するために非対応にしている場合も多いでしょうが、将来的にはより多くのiOSアプリがApple Silicon搭載Macにて動作してほしいものです。