アベンジャーズがロボに乗って戦う激アツな展開がコミックでスタート

なぜロボに乗るかは知らんが、とにかくよし。

映画シリーズでも大人気のマーベルのスーパーヒーローチーム「アベンジャーズ」が、ロボットに乗って戦うという奇抜なコミック・シリーズ「Avengers Mech Strike(アベンジャーズ メック・ストライク)」が発表となりました。

マーベルは最近、X-Menの面々が様々なパワーを持った剣を手に入れ剣闘トーナメントを繰り広げる、これまた尖ったアイデアのシリーズ「X of Swords」を展開中なのですが、ロボットまで持ち出してくるとはね……!

ストーリーは「マーベル・ユニバースに姿を表した新たな敵に対し、なすすべもなく倒されてしまった地球最強のヒーローチーム"アベンジャーズ"は、それぞれのメンバー用に作られた専用ハイテクアーマーを身にまとい史上最大の戦いに挑む……」というもので、アベンジャーズ本誌の一部ではなく独立したシリーズとなる様子。

When I first heard we were doing Avengers: Mech Strike, I was like, "Okay Marvel characters with giant mech suits. Could be neat." Seeing that the comic is by @jedmackay & @CarlosMagno1312 & Guru-eFX & cover by @kei_zama? HOLY HOT DAMN I AM HYYPPPEEDD. This is gonna rule so hard! pic.twitter.com/Tx1PLb5hv6